Вэнс: Байден оставил после себя катастрофическое положение в США

По словам избранного вице-президента Штатов Джея Ди Вэнса, после правления в США Джо Байдена остается катастрофа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он подчеркнул, что такое положение видно не только на границе, а также и в экономике. Так, уходящий глава Белого дома увеличил госдолг на триллионы долларов, стоимости нефти взлетела до небес.

По мнению американского политика, жители США устали от плачевного экономического положения, в связи с чем на выборах президента одержал победу Дональд Трамп.

Напомним, что госдолг Штатов, ранее превысив 36 трлн долларов, за минувший год вырос на сумму, которая в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении.

Ранее сообщалось, что Конгресс США призвали немедленно отменить потолок госдолга.