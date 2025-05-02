Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам
Верховный суд запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам
Фото: [freepik.com]
Верховный суд Российской Федерации постановил, что банки не могут в одностороннем порядке устанавливать новые комиссии по кредитным картам. Об этом стало известно из определения судебной коллегии по гражданским делам, которое было опубликовано РИА Новости.
В результате судебного разбирательства, связанного с гражданином Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту с возможностью снятия наличных без процентов в размере до 50 тысяч рублей в месяц, было принято решение.
Через месяц банк ввел комиссию в размере 5,9% от суммы и фиксированную плату в размере 900 руб.
В своем постановлении Верховный суд отметил, что в Российской Федерации законодательство не даёт кредитным организациям права изменять условия договора без согласия заёмщика, если это приводит к увеличению его долговых обязательств.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что решение банка о взимании комиссии является недействительным. Дело будет пересмотрено.
Ранее юрист Долгих рассказал об особенностях рассрочки от продавца квартиры.