Верховный суд России запретил банкам вводить новые комиссии по кредитным картам

Верховный суд Российской Федерации постановил, что банки не могут в одностороннем порядке устанавливать новые комиссии по кредитным картам. Об этом стало известно из определения судебной коллегии по гражданским делам, которое было опубликовано РИА Новости.

В результате судебного разбирательства, связанного с гражданином Санкт-Петербурга, который в 2022 году оформил кредитную карту с возможностью снятия наличных без процентов в размере до 50 тысяч рублей в месяц, было принято решение.

Через месяц банк ввел комиссию в размере 5,9% от суммы и фиксированную плату в размере 900 руб.

В своем постановлении Верховный суд отметил, что в Российской Федерации законодательство не даёт кредитным организациям права изменять условия договора без согласия заёмщика, если это приводит к увеличению его долговых обязательств.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что решение банка о взимании комиссии является недействительным. Дело будет пересмотрено.

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