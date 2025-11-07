Въездной туризм в Россию выходит на доковидный уровень

Российский въездной туризм демонстрирует устойчивую положительную динамику, хотя пока и не достиг доковидных показателей. Как пояснил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Общественной Службе Новостей, этот сегмент восстанавливается медленнее внутреннего и выездного туризма, но уже активно набирает обороты благодаря ряду ключевых факторов.

По его словам, география въездного турпотока существенно изменилась: безоговорочным лидером стал Китай, следом идут Германия и ОАЭ, при этом более 40% обмена приходится на страны СНГ. Значительный интерес проявляют туристы из Саудовской Аравии, Ирана, Индии и государств Юго-Восточной Азии. Основными точками притяжения остаются Москва, Санкт-Петербург и южные регионы, при этом растет популярность Северного Кавказа, Мурманска с его северным сиянием и медицинских центров.

Турэксперт добавил, что ключевыми драйверами роста стали безвизовые режимы с рядом стран и расширение географии прямого авиасообщения. Если до пандемии Россия имела прямые рейсы с 65 странами, то сегодня их количество уже превысило 40 и продолжает увеличиваться. Иностранцев привлекают различные виды туризма — от культурно-познавательного и экологического до медицинского и военно-патриотического.

По его мнению, при сохранении текущих тенденций въездной туризм может полностью восстановиться до показателей 2019 года в течение ближайших двух лет. Это создаст дополнительные стимулы для развития региональной инфраструктуры и укрепит позиции России на международной туристической арене.

Ранее сообщалось, что экстремальный туризм набирает популярность в России.