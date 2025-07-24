Заседание Банка России по ключевой ставке 25 июля: снизят или нет — эксперты советуют быстрее открывать вклад

Экономист посоветовала открыть депозит накануне заседания Банка России, пока средняя ставка по вкладам в стране составляет 17,9%, а при определенных условиях или на короткий срок и вовсе может достигать 20% годовых. По словам эксперта, вероятность того, что ключевая ставка останется на прежнем уровне в 20% высока, однако в большей степени ожидается снижение, потому что экономика России готова к подобному шагу. Во-первых, инфляция находится в коридоре, запланированном ЦБ РФ и Минэкономразвития. Во-вторых, предприниматели ожидают снижения ключевой ставки, что станет активатором роста бизнеса, отметила Литвиненко.

«Дело даже не в том, насколько ставку понизят, а в том, что Банк России и правительство РФ готовы к тому, что экономика опят пойдет в рост. То есть мы прошли пик перегрева, вошли в относительно небольшое охлаждение экономики, которого и добивались. Дабы не стимулировать инфляцию за счет депозитных вкладов, охладили экономику, накопили инвестиции, а теперь их нужно направить в рост. К тому же слишком высока стоимость денежных средств для предприятий, то есть затянулся период охлаждения. Поэтому необходимо экономику опять запускать, давать предприятиям стимул для роста и вливания инвестиций», — объяснила экономист.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что ставку скорее всего понизят. По словам Литвиненко, Банк России может принять решение о снижении на 1% — до уровня 19%. В случае уменьшения ставки рефинансирования по итогам 25 июля можно говорить о том, что на следующем заседании она вновь будет снижена, заключила эксперт.

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