Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил о критичном росте цен на стройматериалы

В России за прошедшие несколько лет сильно подорожали материалы для строительства, и это совершенно не устраивает правительство страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова привел РБК.

Заместитель главы правительства привел статистику, по которой стройматериалы в России с 2021 года подорожали почти на 64%.За счет этого строительство стало обходиться заметно дороже.

«Мне категорически не нравится рост стоимости материалов в два раза», — указал он.

За счет данного фактора страдает государственный бюджет, поскольку из него финансируется закупка стройматериалов на триллионы рублей. Сам Хуснуллин считает, что в данной отрасли необходимо ввести госрегулирования, но все его предложения на этот счет не были поддержаны его коллегами.

По мнению вице-премьера, комфортным для строителей является уровень инфляции в 5-6% в год. В том случае если инфляция переваливает за 10%, то становится нецелесообразной реализация длительных проектов, рассчитанных на 15-20 лет.

Ранее Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил быстрые темпы подорожания товаров в России. По его словам, предложение не успевает за спросом. Реальные заработные платы в стране растут быстрее, чем производство товаров, с этим связана высокая инфляция.