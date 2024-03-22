Вице-премьер Стефанишина: за последние два месяца Украина получила только 10% от обещанной помощи

За последние два месяца Украина получила только 10% от запланированной финансовой помощи, сообщила вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина во время киевского форума безопасности.

При этом помощь, обещанная в формате «Рамштайн» военная помощь, не поступила вовсе.

Также Стефанишина отметила, что прогнозы по поводу одобрения помощи Конгрессом США не слишком оптимистичные.

На днях в Киеве побывали сенатор-русофоб Линдси Грэм*. Он предложил Украине помощь в виде беспроцентных кредитов. Однако в Киеве рассчитывали на безвозмездные ссуды и оскорбились самой идее возвращать деньги.

* включен в список террористов и экстремистов