Вкладчикам в РФ рассказали, как бороться с банками, не желающими платить повышенные проценты

Многие банки не хотят продлевать старые вклады на новых условиях и предлагают вкладчикам прежние проценты. С такими устремлениями можно легально бороться. Об этом сообщил Андрей Гиринский, доцент Экономического факультета РУДН. Его мнение привело агентство «Прайм».

Банки заинтересованы в привлечении так называемых «новых денег», по этой причине они предлагают повышенную ставку на те средства, которые принес к ним клиент в последнее время. Эксперт утверждает, что в то же время финансовые организации зачастую стремятся продлить прежде существовавшие условия для тех денег, которые были размещены в них ранее. За последние месяцы ставки выросли не менее чем на треть, по этой причине кредитные учреждения хотят повысить свою прибыль. Такую практику, по мнению Гиринского, можно опротестовать.

«Можно пожаловаться в Центробанк — в последний год число жалоб на начисление процентов выросло вдвое, возможно, в связи с подобным разделением на новые и старые деньги», — указал он.

Вдобавок есть еще два способа заставить банк передумать, подчеркнул экономист. Можно снять весь свой вклад и заново создать его через пару месяцев. В таком случае деньги станут «новыми» в этом же банке. А еще можно отнести их в другую финансовую организацию и открыть там вклад на совершенно новых условиях и под выгодные проценты.

Ранее сообщалось, что Центробанк планирует обновить свои положения, которые позволяют блокировать счета россиян. В частности, будут расширены основания для того, чтобы признать подозрительными транзакции. Это делается для борьбы с обналичиванием или отмыванием денег.