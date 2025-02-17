ЦБ обновит положение, содержащее основания для блокировки счетов в банках

Банк России планирует значительно изменить подходы банков к исполнению «антимонопольного» законодательства. Центральный банк подготовил новую версию положения 375-П, которое служит основным документом для финансовых учреждений, позволяющим им отклонять операции клиентов и в крайнем случае аннулировать с ними контракты, передает РБК.

Документ включает основные методы контроля за подозрительными транзакциями, связанными с обналичиванием или отмыванием денег, а также выявление характеристик таких операций.

В последний раз положение 375-П претерпело изменения в марте 2023 года. Теперь в документ вносятся дополнения, которые затрагивают как общие принципы управления рисками, так и специфические признаки подозрительных сделок.

К мониторингу должны быть добавлены операции клиентов с цифровым рублем. Это уже анонсировалось: правительственный законопроект, расширяющий действие Федерального закона 115-ФЗ на банки и Центральный банк как участников платформы цифрового рубля, рассматривается в Государственной думе.

В пояснениях к обновленной версии 375-П отмечается, что законопроект близок к завершению и его положения учтены в новом документе.

Ранее сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Банк России за незаконное хранение боевого оружия.