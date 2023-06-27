«Вклады проигрывают инфляции»: выяснилось, как накопить деньги на десятки лет вперед

Согласно результатам исследования Ozon, которые публикует издание RB.RU, 61% россиян мечтают о дополнительном доходе на пенсии в размере 75 тыс. рублей.

Сегодня существуют инструменты, позволяющие добиться такого результата, рассказал Рамиль Хакимзянов, владелец ООО «Капитал» и бизнес-консультант.

Недвижимость, по его словам, стоит дорого, и среднестатистическому россиянину без кредитов или помощи родственников накопить на квартиру не удастся. Но даже если и удастся, арендная плата за «однушку» составит 20-30 тыс. рублей в регионах, а это куда меньше, чем желаемые 75 тыс. рублей.

«Вклады тоже зачастую проигрывают инфляции, поэтому накопить там много не получится. А вот фондовый рынок с индивидуальными инвестиционными счетами, по которым государство дает налоговые льготы, — отличное решение для тех, кто хочет откладывать хотя бы по 3-5 тыс. рублей в месяц на будущую пенсию», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, фондовый рынок переменчив, но, если стоит цель накопить на 20 лет вперед, эта особенность не страшна.

«Если вы посмотрите на график за все периоды десятилетней либо двадцатилетней истории, то увидите, что фондовый рынок всегда перерастал все падения», — рассказал консультант.

То есть в этом случае инвестор практически гарантированно защищен от инфляции и даже получит прибыль на свои накопления, если будет откладывать с раннего возраста. Главное условие — не проверять свой счет каждый день, чтобы не реагировать на скачки рынка.

Также можно улучшать свои навыки, чтобы при потере физической силы иметь возможность продавать консультации, администрировать. Кроме того, накопить на пенсию можно с помощью предпринимательства, монетизации хобби.

Ранее мы сообщали, что новые выплаты для многодетных семей и пенсионеров ввели в Подмосковье.