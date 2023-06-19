Новые выплаты для многодетных семей и пенсионеров ввели в Подмосковье

О новых мерах поддержки социально незащищенных слоев населения Московской области рассказала на еженедельном совещании губернатора Подмосковья с правительством и главами городских округов министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Речь идет о доплатах к пенсии, выплатах на школьную форму и на уход за детьми-инвалидами.

«Социальная тема — очень важная, так как поддержка всегда направлена в первую очередь на тех, кто в ней остро нуждается», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Так, неработающие пенсионеры, чья пенсия меньше 18 тысяч рублей, 20 августа проактивно получат доплату. Речь идет о гражданах, достигших возраста 65 лет, и проживающих в Подмосковье более десяти лет. По подсчетам Минсоцразвития, эта выплату получат 70 тысяч человек.

Кроме того, увеличится размер выплаты на школьную форму для многодетных семей. Раньше ее размер составлял три тысячи рублей для всех семей. С этого года семьи с низкими доходами получат по десять тысяч рублей на каждого ребенка. Данная мера поддержки коснется 20 тысяч детей. Деньги поступят на счета родителей 3 августа.

По 18 тысяч рублей получат семьи Московской области с невысокими доходами, где проживают дети-инвалиды с третьей группой ограничений по здоровью. По данным министерства социального развития региона, таких семей в Подмосковье две тысячи. Выплата поступит 25 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по модернизации здравоохранения в регионе.