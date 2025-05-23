Владелец OnlyFans решил продать сервис группе инвесторов из Лос-Анджелеса

Издание Reuters, ссылаясь на трех независимых источников, сообщило , что Fenix International Ltd, владеющая платформой OnlyFans, рассматривает возможность смены собственника и ведет переговоры о продаже сервиса группе инвесторов.

Предполагаемая стоимость сделки оценивается приблизительно в $8 млрд. По данным осведомленных лиц, лидирующую роль в группе покупателей играет Forest Road Company, инвестиционная фирма, базирующаяся в Лос-Анджелесе.

OnlyFans, стриминговый сервис из Великобритании, приобрел широкую известность как платформа, на которой авторы, в частности, создатели контента для взрослых, могут получать доход от подписок пользователей. Платформа удерживает 20% от заработка авторов. Во время пандемии COVID-19 популярность сервиса существенно возросла.

Финансовые показатели компании демонстрируют значительный рост: в 2023 финансовом году доход составил $6,6 млрд, что значительно превышает $375 млн, зафиксированных в 2020 году. Такой скачок привлек внимание инвесторов.

По данным Bloomberg, с момента основания платформы в 2016 году авторы контента заработали более $20 млрд. Источники Reuters также сообщают, что Fenix International Ltd ведет переговоры с другими заинтересованными покупателями.

По сведениям Reuters, обсуждения о возможной продаже ведутся по меньшей мере с марта. Некоторые источники предполагают, что соглашение может быть достигнуто в течение ближайших недель. Помимо продажи, рассматривается также вариант выхода компании на биржу через первичное размещение акций (IPO), утверждают источники.

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