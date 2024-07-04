Владимир Головнев помог компании устранить ошибку в маркировке товара и возобновить поставки

Фото: [ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области ]

Содействие Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева помогло компании, производящей пестициды и моющие средства, устранить ошибку в маркировке товара и возобновить поставки

Отмечается, что предпринимателю потребовалась помощь в решении проблемы, возникшей при маркировке товаров, в результате которой поставки продукции были значительно затруднены. По поручению бизнес-омбудсмена руководитель общественной приемной Уполномоченного в городском округе Павловский Посад Маргарита Смирнова осуществила кураторство по данному вопросу.

Компания является постоянным поставщиком продукции в ряд крупных медицинских учреждений Москвы и Московской области. Однако нарушив порядок маркировки на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный ЗНАК», производитель столкнулся с трудностями.

В общественной приемной бизнес-омбудсмена предпринимателю помогли устранить ошибку, допущенную при оформлении в системе «Честный знак». В настоящий момент поставки товара производитель возобновил в полном объеме.

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