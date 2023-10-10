Владимир Головнев помог с расширением крупному кондитерскому производству в Подмосковье

Генеральный директор кондитерской фабрики, расположенной в Подмосковье, обратился к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу за помощью.

Известно, что вот уже три года подряд компания пытается самостоятельно сделать проект межевания территории для последующего расширения производства, но каждый раз получала отказы.

Так, бизнес-омбудсмен Владимир Головнев инициировал проведение межведомственной комиссии с участием всех необходимых для продвижения проекта ведомств. По итогам заседания была разработана дорожная карта со сроками, требуемых для достижения реальных результатов работ.

Отмечается, что благодаря слаженной работе всех ведомств и министерств, план межевания территории уже согласован. В скором времени планируется завершить реконструкцию фабрики, открыть на ее базе школу для предпринимателей, а также завершить строительство музея шоколада и сладкого кафе на своей территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье наблюдается заметный рост малого бизнеса.