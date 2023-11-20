Владимир Головнев посетил крупное предприятие по производству специй в Подмосковье

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и президент региональной Торгово-промышленной палаты Денис Французов посетили предприятие по производству специй и пряностей в городской округ Щелково.

На сегодняшний день на производстве работает порядка четырехсот сотрудников, компания применяет передовые технологии и внедряет инновации, позволяющие создавать готовые решения для своих клиентов. А с мая 2023 года компания принимает участие в национальном проекте «Производительность труда».

«На щелковской земле мы видим положительный пример, который можно транспонировать на всю Московскую область. Одним из ключевых векторов развития экономики является производительность труда. Предприятие выбрало себе правильный вектор развития — оно оптимизирует управление трудовыми ресурсами, что способствует экономическому росту компании и региона в целом», — заключил бизнес-омбудсмен Владимир Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.