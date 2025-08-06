Власти ЮАР отказались давать США особый доступ к своим полезным ископаемым

Компании из Соединенных Штатов не будут получать особый доступ к недрам Южно-Африканской Республики, чтобы извлекать оттуда редкоземельные металлы и критически важные для промышленности минералы. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание привело заявление, сделанное Гведе Манташе, главой национального Министерства минеральных и нефтяных ресурсов. Он сообщил, что правительство выступает против того, чтобы давать Америке привилегии.

«Нам не нужна стратегия поставок критически важных минералов в США. Нам нужна стратегия для всех», — указал он.

Ранее в ЮАР призвали отменить границы между всеми странами Африки. Территориальное разделение на данный момент только мешает, поскольку ни одна страна на этом континенте пока не может похвастаться полной экономической независимостью. Так считает Джулиус Малема, глава оппозиционной партии Южно-Африканской Республики «Борцы за экономическую свободу».