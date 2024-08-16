Власти Казахстана отказались «слепо следовать» западным санкциям против РФ

Казахские коммерческие компании несут убытки, поскольку западные санкции не дают им свободно торговать с Россией. Если следовать рестрикциям, то убытки будут еще больше, поскольку освободившуюся нишу займут другие бизнесмены. Такое мнение высказал Серик Жумангарин, министр торговли Республики Казахстан. Его точку зрения привело агентство Bloomberg.

Казахский министр сообщил, что если западные санкции будут угрожать интересам национальных торговых компаний, то они не будут слепо следовать тем правилам, которые им навязывают извне.

«Мы не допустим, чтобы нашим производителям запретили торговлю», — указал он.

Жумангарин добавил, что совершенно игнорировать санкции Казахстан не сможет, поскольку он не выдержит санкций со стороны Запада, если те введут их и против этой азиатской страны. В частности, те казахстанские организации, против которых ввели рестрикции, уже находятся в процессе своей ликвидации.

Ранее пресса сообщила, во сколько обойдется путешественнику из России поездка в Казахстан, одну из немногих стран, в которые граждане РФ могут въезжать без визы. По мнению издания gorod55.ru, такой визит обойдется минимум в 100 тысяч рублей на одного человека.