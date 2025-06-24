Бизнес переходит на кириллицу: Путин подписал закон о защите русского языка

Согласно документу, вся информация для потребителей, включая вывески, ценники и объявления, теперь должна быть представлена на русском языке. Исключение сделано только для официальных языков народов России.

Закон направлен против массового использования иностранных слов в названиях магазинов, кафе и других заведений. Однако он не затрагивает зарегистрированные товарные знаки, даже если они написаны латиницей. Такие бренды, как Nike, iPhone или Samsung, сохранят свои оригинальные названия.

Для бизнеса в России закон означает необходимость пересмотра вывесок и рекламных материалов.

Напомним, что нарушителям грозят штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. При этом региональные власти получат право самостоятельно определять сроки приведения вывесок в соответствие с новыми требованиями.

Как отмечали в Совфеде, документ направлен на защиту языкового суверенитета.

Ранее стало известно, как именно новый закон о языке повлияет на бизнес в России.