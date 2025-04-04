Китай введет тарифы в 34% на всю продукцию из США

Правительство Китая запланировало с 10 апреля ввести в стране пошлины размером в 34% на все товары, которые ввозятся из Соединенных Штатов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное комиссией по тарифам, которая входит в Государственный совет Китайской народной республики. В нем говорится, что введение Китаем тарифов производится в ответ на такие же действия Америки.

«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что Статистическая служба США подсчитала возможную прибыль от введения «взаимных» пошлин на продукцию Китая и Тайваня. По мнению экспертов, Америка может пополнить бюджет на сумму свыше $274 млрд.