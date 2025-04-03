В США рассчитали прибыль от пошлин на товары из Китая и Тайваня

Соединенные Штаты из-за введения «взаимных» пошлин на товары из Китая и Тайваня могут пополнить бюджет на сумму свыше $274 млрд. Об этом сообщило РИА Новости, проанализировав сведения американской Статслужбы.

Накануне глава США Дональд Трамп подписал указан, согласно которому начнут действовать «взаимные» пошлины на импорт товаров из других государств и экономик. Большая часть партнеров североамериканского государства столкнется с повышенными ставками. Американская сторона пояснила, что они были рассчитаны, ориентируясь на показатели торгового дефицита Штатов с конкретной страной, дабы вместо дефицита получился баланс.

Так, на продукцию из Китая ввели «взаимные» пошлины в размере 34%, а уже с действовавшим тарифом они достигли 54%. На товары из Тайваня американцы ввели ставку в 32%, а вот Гонконг и Макао сумели избежать неприятной участи.

В минувшем году в США из Китая поступило товаров на $439 млрд, а в нынешних условиях подобный объем импорта может принести экономике Штатов прибыль в $237 млрд. Импорт из Тайваня в США в 2024 году составил $116,3 млрд, а при сохранении этого показателя в новых реалиях, американцы могут заработать еще $37,2 млрд.

Ранее стало известно о том, что Россия не попала в перечень стран, в отношении которых Трамп ввел пошлины.