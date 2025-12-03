Власти могут запретить круглосуточную работу магазинов в регионах

Новая законодательная инициатива из Кировской области, предлагающая регионам право запрещать круглосуточную работу магазинов, вызвала серьезные вопросы о методах борьбы с нарушениями. Авторы законопроекта аргументируют его необходимостью пресечь незаконную ночную продажу алкоголя, которая действительно является острой проблемой и несет угрозу здоровью граждан из-за распространения суррогата. Однако предлагаемое решение выглядит как типичный случай «рубить с плеча», когда вместо точечной борьбы с нарушителями вводится тотальное ограничение для всех. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть проблемы в том, что существующий федеральный запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 часто игнорируется некоторыми небольшими круглосуточными магазинами. Вместо усиления контроля, проверок и рейдов, что требовало бы реальной работы от контролирующих органов, предлагается простой, но грубый путь — лишить все подобные торговые точки права работать ночью вообще. Это ставит под удар не только нарушителей, но и добросовестный бизнес, а также интересы обычных покупателей.

Последствия такого запрета могут быть глубоко негативными. Во-первых, это удар по малому и среднему бизнесу, для которого круглосуточный режим зачастую — единственный способ конкурировать с крупными сетевиками. Их закрытие сократит рыночное разнообразие и может оставить жителей отдаленных районов без возможности купить продукты в нестандартное время. Во-вторых, страдают потребители: люди, работающие в ночные смены, попросту лишатся доступа к базовым товарам. При этом эффективность мер в снижении уличной преступности или спонтанного пьянства остается сомнительной.

Итогом может стать очередной «перегиб на местах», когда региональные власти, желая показать активность в борьбе с алкоголизмом, воспользуются новым правом без разбора. Борьба с суррогатом и «теневым» алкоголем — это прежде всего вопрос жесткого соблюдения уже существующих законов, проведения контрольных закупок и искоренения коррупционных схем «крышевания». Запретить все проще, чем наладить системную работу, но такой подход бьет по правам законопослушных граждан и бизнеса, создавая иллюзию решения проблемы вместо ее реального устранения.

Ранее сообщалось, как новые запреты на алкоголь ведут к запоям.