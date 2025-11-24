«Остановиться будет трудно»: как новые запреты на алкоголь ведут к запоям

Потребление алкоголя в России осенью 2025 года достигло показателей 1998 года. Об этом стало известно RTVI. За последние два десятилетия отмечается устойчивая положительная динамика — уровень потребления спиртосодержащей продукции на душу населения сократился с 16,5 до 8,3 литра.

Исторический анализ показывает, что бум потребления алкоголя в СССР начался в 1970-е годы. Антиалкогольная кампания 1985 года привела к временному снижению показателей на 25-63%, однако одновременно сформировался устойчивый рынок нелегальной алкогольной продукции.

После распада СССР в 1994–1995 годах был зафиксирован пик потребления, а к 2004–2005 годам показатель достиг 16,5 литров на человека, причем половина объема приходилась на нелегальный сектор. Ситуация начала меняться после 2006 года с внедрением ЕГАИС и принятием Концепции государственной алкогольной политики.

Сегодня структура потребления алкоголя в России претерпела значительные изменения. Так, 80% потребляемой алкогольной продукции приходится на пиво и пивные напитки. Молодежь демонстрирует более умеренное потребление по сравнению с представителями старшего поколения в возрасте 40-45 лет.

Эксперты отмечают неэффективность некоторых запретительных мер в стране. По их мнению, повышение возраста продажи алкоголя до 21 года не принесет ожидаемых результатов, а ограничения времени продажи провоцируют рост нелегальной торговли.

Кроме того, запреты вызывают закономерное раздражение у населения и приводят к формированию стратегии создания запасов алкоголя.

Особую озабоченность вызывает развитие онлайн-торговли алкогольной продукцией. Уже сейчас в России сформировалась разветвленная система дистанционной реализации нелегального алкоголя.

Специалисты утверждают, что блокировка интернет-ресурсов не решает эту проблему, поскольку вместо закрытых сайтов быстро появляются новые.

Для дальнейшего снижения потребления алкоголя эксперты предлагают комплекс мер. Они включают увеличение квоты на социальную рекламу с 5% до 15%, ужесточение ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя, формирование в обществе модели, при которой потребление алкоголя становится социально неодобряемым.

