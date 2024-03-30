Власти Перу захотели сделать из России основного импортера своего кофе
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Перуанское правительство стремится расширить торговые связи с РФ. Оно надеется, что Москва станет одним из важнейших покупателей кофе в этой стране. Об этом заявил Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, посол Перу в России. Его слова привели РИА Новости.
Дипломат напомнил, что представляемая им страна уже давно поставляет кофе на российскую территорию. Она хочет, чтобы эти поставки многократно возросли.
«Мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе», - указал дипломат.
Дель Кампо Родригес сообщил, что у кофе из Перу есть очень большой потенциал в России. По этой причине в мае в Москве пройдет мероприятие, на котором будут продвигать перуанский продукт. Им будут стараться заинтересовать бизнесменов в РФ.
Ранее экспериментаторам удалось установить, что регулярное употребление кофе помогает наращивать мышцы. Спортсмены при употреблении этого напитка могут быстрее добиться улучшений своего тела. Это удалось установить при помощи двухсот добровольцев.