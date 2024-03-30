Власти Перу захотели сделать из России основного импортера своего кофе

Перуанское правительство стремится расширить торговые связи с РФ. Оно надеется, что Москва станет одним из важнейших покупателей кофе в этой стране. Об этом заявил Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, посол Перу в России. Его слова привели РИА Новости .

Дипломат напомнил, что представляемая им страна уже давно поставляет кофе на российскую территорию. Она хочет, чтобы эти поставки многократно возросли.

«Мы бы хотели превратить российский рынок в один из главных импортеров нашего кофе», - указал дипломат.

Дель Кампо Родригес сообщил, что у кофе из Перу есть очень большой потенциал в России. По этой причине в мае в Москве пройдет мероприятие, на котором будут продвигать перуанский продукт. Им будут стараться заинтересовать бизнесменов в РФ.

Ранее экспериментаторам удалось установить, что регулярное употребление кофе помогает наращивать мышцы. Спортсмены при употреблении этого напитка могут быстрее добиться улучшений своего тела. Это удалось установить при помощи двухсот добровольцев.