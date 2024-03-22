Nature: кофе помогает нарастить объем мышц и увеличить силу

Кофе, как выяснили иностранные ученые, обладает уникальным элементом. Именно он помогает нарастить мышцы и быстрее достичь определенных спортивных улучшений тела. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на переведенную статью Nature.

Любители физической нагрузки не могут набрать массу из-за нехватки тригонеллина. Это природная молекула, которая содержится в любимом многими утреннем напитке — кофе. Ученым из как минимум пяти стран удалось проверить эту теорию.

Для эксперимента отобрали 200 добровольцев в возрасте 60 лет и старше. Были среди них немощные люди, кто с трудом сжимал эспандер или поднимал гантели. У всех подобных участников наблюдали низкий уровень тригонеллина.

«А ведь без него, как выяснилось, никак: вещество повышает концентрацию клеточного кофактора NAD+ в клетках организма, который, в свою очередь усиливает активность митохондрий – своеобразных источников энергии мышечных клеток. По сути, NAD+ играет важнейшую роль в метаболизме, превращая питательные вещества в энергию», — отмечает издание.

Концентрация веществ помогала наращивать силу и мышцы даже слабым людям. Ученые отмечают, что для этого оптимально выпивать три чашки в день.

Напомним, что кофе показан не всем людям. Важно получить консультацию специалиста при наличии заболеваний.

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