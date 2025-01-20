Власти Приднестровья согласились осуществлять поставки газа через «Молдовагаз»
Приднестровье уведомило Кишинев о готовности к поставкам газа через «Молдовагаз»
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Власти Приднестровья приняли предложение Кишинева о том, чтобы осуществлять поставки газа через компанию «Молдовагаз» в целях быстрого решения проблемы энергетического кризиса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский во время заседания оперативного штаба. Запись его речи опубликовали в телеграм-канале лидера республики.
Он отметил, что в своем обращении компания «Тираспольтрансгаз» подтвердила готовность оплачивать газ через молдавскую организацию «Молдовагаз».
Красносельский также отметил, что ранее Приднестровье заключило соглашение о поставках газа с молдавской фирмой Natural Gaz D. C., но столкнулось с сильным противодействием со стороны Кишинева.
Ранее глава Приднестровья обвинил Молдавию в том, что она не пропускает газ в ПМР.