Власти Приднестровья согласились осуществлять поставки газа через «Молдовагаз»

Власти Приднестровья приняли предложение Кишинева о том, чтобы осуществлять поставки газа через компанию «Молдовагаз» в целях быстрого решения проблемы энергетического кризиса. Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский во время заседания оперативного штаба. Запись его речи опубликовали в телеграм-канале лидера республики.

Он отметил, что в своем обращении компания «Тираспольтрансгаз» подтвердила готовность оплачивать газ через молдавскую организацию «Молдовагаз».

Красносельский также отметил, что ранее Приднестровье заключило соглашение о поставках газа с молдавской фирмой Natural Gaz D. C., но столкнулось с сильным противодействием со стороны Кишинева.

Ранее глава Приднестровья обвинил Молдавию в том, что она не пропускает газ в ПМР.