Глава Приднестровья обвинил Молдавию в том, что она не пропускает газ в ПМР

Кишинев не дает российскому газу поступать в Приднестровье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ПМР Вадим Красносельский.

Молдавские власти вопреки обещаниям своего президента Санду препятствуют Приднестровью получать газ из РФ. Все заявления о том, что поставки может совершать исключительно предприятие «Молдовагаз» не соответствуют действительности. Право на это имеют и лицензированные посреднические организации, это следует из правовых нормативов.

«Госпожа Санду, избавьте общественность от бесполезной риторики молдавских чиновников и исполните обещанное — откройте путь газоснабжению Приднестровья», — указал Красносельцев.

Он добавил, что текущая ситуация — это попытка отвлечь людей от реальной ситуации, и все такие попытки выглядят нелепыми и даже бесполезными.

Ранее сообщалось, что глава компании «Молдовагаз» Чебан признал долг фирмы перед «Газпромом». Организация, по его словам, задолжала 709 млн долларов, сумма подтверждается документами и актами сверок. В то же время власти Молдавии заявляют, что никакого долга нет.