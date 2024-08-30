Власти РФ продлили до октября срок выкупа российских активов на Западе

Министерство экономики России продлило срока выкупа российских ценных бумаг, заблокированных Западом. Об этом заявил заместитель главы этого ведомства Иван Чебесков, его слова привел ТАСС.

Замминистра принял участие в сессии специально созданного Совета управляющих недавно созданного организацией БРИКС Нового банка развития. Это мероприятие проходит в Кейптауне.

«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — указал он.

Ранее «Инвестиционная палата» уже продляла продажу ценных бумаг иностранным инвесторам. На данный момент их реализовано на сумму в 8,1 млрд рублей. Это чуть меньше четверти от общей стоимости заблокированных активов.