Власти РФ продлили до октября срок выкупа российских активов на Западе
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Министерство экономики России продлило срока выкупа российских ценных бумаг, заблокированных Западом. Об этом заявил заместитель главы этого ведомства Иван Чебесков, его слова привел ТАСС.
Замминистра принял участие в сессии специально созданного Совета управляющих недавно созданного организацией БРИКС Нового банка развития. Это мероприятие проходит в Кейптауне.
«Да, такое решение принято, выкуп заблокированных на Западе активов, принадлежащих российским инвесторам, продлят до середины октября», — указал он.
Ранее «Инвестиционная палата» уже продляла продажу ценных бумаг иностранным инвесторам. На данный момент их реализовано на сумму в 8,1 млрд рублей. Это чуть меньше четверти от общей стоимости заблокированных активов.