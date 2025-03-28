Власти России не обрадовались деиндустриализации европейских стран

Вице-премьер выступил на Азиатском форуме, который проходил в Китае. Он заявил, что Россия наблюдает заметное падение уровня в Европе, в том числе в Германии. Немецкая экономика, по его утверждению, вошла в фазу стагнации.

«Это не делает нас счастливыми. Потому что традиционно у нас были очень хорошие и взаимовыгодные отношения с Европой», — указал Оверчук.

Он добавил, что Европа в какой-то момент решила, что РФ стала ей не нужна и стала обрывать все связи. После этого у европейских стран начались проблемы. Это стало прямым следствием недооценки ситуации со стороны политиков в Евросоюзе, так считает вице-премьер. По его мнению, европейцы должны сами нести ответственность за собственные решения.

Ранее Оверчук пообещал, что Россия пересмотрит свои взаимоотношения с Арменией в том случае, если та продолжит курс на вступление в Евросоюз. По его мнению, членство в ЕАЭС и ЕС невозможно. Поэтому Еревану стоит выбирать, с кем ему быть экономически выгоднее.