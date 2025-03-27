Власти РФ допустили пересмотр отношений с Арменией при ее вступлении в ЕС

Россия может пересмотреть все отношения с Арменией, если та возьмет окончательный курс на вступление в Евросоюз. Ей придется выбирать, оставаться в Евразийском экономическом союзе или идти в ЕС. Такое заявление сделал Алексей Оверчук, заместитель главы Кабинета министров РФ. Его слова привел ТАСС.

Ранее сообщалось, что парламент Армении принял законопроект, дающий старт процедуре вступления страны в Евросоюз. Вице-премьер прокомментировал эту новость. По его мнению, Россия может пересмотреть свои отношения с Ереваном, так как тому не удастся одновременно идти в ЕС и оставаться в ЕАЭС.

«Если Армения идет в Европу, то надо будет пересматривать весь комплекс экономических отношений. Стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что на двух стульях одновременно усидеть не удастся», — указал он.

Оверчук добавил, что в прошлом году товарооборот между Арменией и РФ резко вырос, он превысил 12 млрд руб. В то же время с европейскими странами товарооборот в шесть раз ниже, при этом он сократился за 2024 год. Это говорит о том, с кем на самом деле выгодно торговать армянам.

Ранее сообщалось, что Армения передумала дистанцироваться от РФ. Ее премьер Никол Пашинян дал указание государственным органам восстановить контакты с российскими коллегами и активно участвовать в совместных проектах. Такие метаморфозы официального Еревана произошли вследствие «последних геополитических изменений», в частности, из-за смены президента в США.