Власти Турции попросили США смягчить санкции против РФ в отношении газа

Турция желает приобретать газ у России и с этой целью обратилась к Соединенным Штатам с просьбой о смягчении антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание сослалось на информацию, полученную от высокопоставленных турецких чиновников. Те утверждают, что сейчас у Турции есть исключение из рестрикционного списка, за счет чего Анкара может приобретать российский газ, рассчитываясь за него через Газпромбанк. По некоторой информации, лицензия по этому поводу истекает менее чем через неделю, 20 марта. По этой причине Турция хочет добиться продления разрешения.

По данным журналистов, турецкий министр финансов Мехмет Шимшек планирует переговоры со своим американским коллегой Скоттом Бессетом, в ходе которых будет вестись разговор на эту тему.

Ранее турецкая пресса сообщила, что в стране ведутся дискуссии на тему отправки своего воинского контингента на Украину. Турция вместе с другими государствами изучит варианты участия в возможной «миротворческой» миссии на украинской территории.