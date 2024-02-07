«Вложения никто не вернет»: экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок

В последнее время банки предлагают клиентам так называемые инвесткопилки. Они позволяют не только постепенно накапливать деньги, но и инвестировать, даже не разбираясь в фондовом рынке.

На такие счета могут переводиться округления от повседневных трат, лимит на которые определяет владелец, а также кэшбек, проценты на остаток и другие незначительные поступления. Можно пополнить копилку вручную или установить регулярные автоматические перечисления.

Однако выбирая такой инструмент, нужно учитывать несколько важных деталей. Об этом предупредила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

«Нужно изначально понимать, что инвесткопилка — это далеко не банковский вклад и не накопительный счет. В отличие от последних, определенный процент доходности по ней не предусмотрен. Это своего рода специальный брокерский счет, средства на котором даже не попадают под страхование Агентства по страхованию вкладов. Это значит, что в случае банкротства банка вложения никто не вернет», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, гарантий самой доходности тоже никто дать не может — ситуация будет зависеть от биржевой цены пая на рынке, добавила экономист.

«В инвестициях на фондовом рынке всегда присутствует риск. Поэтому активы могут и дорожать, и дешеветь. Если активы фонда растут, инвесткопилка в «плюсе», а если нет — все очень печально. И самое главное: вложения в инвесткопилку — это инвестиции, поэтому при выводе денег придется заплатить НДФЛ в размере 13% от дохода. Вернее, налог удержат автоматически», — рассказала Проданова.

Также, несмотря на то, что обслуживание инвесткопилки бесплатное, управляющая компания включает свой процент в стоимость паев. Расходы за обслуживание фондов и управление ими будут также списаны при выводе денежных средств.

Ранее экономист назвал банковский вклад наиболее выгодной и безопасной инвестицией.