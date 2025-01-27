Внешний долг РФ сократился ниже уровня в $2 тыс. на каждого жителя

Издание сослалось на информацию, полученную от Центробанка. По ней на одного гражданина России в данный момент приходится всего $1987 внешнего долга. Такой низкий показатель достигнут впервые с 2005 года. К примеру, еще пять лет назад этот показатель был равен $3349. В 2023 году он составлял $2175. За последний год внешняя задолженность страны уменьшилась на 8,7%.

Ранее сообщалось, что в Госдуме выступили с инициативой прописать в законах, что Банк России является официальным органом власти. Это необходимо сделать, чтобы избежать разночтений и недопониманий, так как данная информация пока содержится в законодательстве только в косвенном виде. Подобную идею предложил депутат Михаил Делягин.