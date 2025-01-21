Госдуме предложили законопроект о признании Центробанка федеральным органом власти

В Государственную Думу РФ внесли законопроект, по которому Банк России официально признается федеральным органом власти. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат Михаил Делягин внес в Госдуму проект закона, по которому в законодательство страны будет внесено положение о признании федеральным органом власти Центробанка. По его мнению, это позволит устранить все недопонимания и разночтения по данному поводу. Банк России по своим функциям и так является таким органом, но это не прописано в законе напрямую. Об этом говорится только косвенно.

Парламентарий указал, что сейчас поступают многочисленные обращения с предложением национализировать Центробанк.

«Разумно указать подразумеваемый статус Банка России в прямой форме, исключающей как недопонимание, так и инсинуации», — указал он.

Ранее сообщалось, что внешний долг России за прошлый год сократился на 8,7%. Такая информация получена от Центробанка. В результате внешняя задолженность РФ впервые за последние 18 лет упала ниже 300 млрд долларов.