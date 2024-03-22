Волонтеры организовали праздник весны для мам маленьких пациентов областного онкодиспансера
Фото: [Московский областной онкологический диспансер]
Волонтеры фонда «Сила Веры» провели праздничное мероприятие для мам маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Это был незабываемый день, наполненный радостью и позитивом. Мы, конечно, повторим его еще не раз, ведь нам всегда важно поддержать тот огонек в глазах мам и бабушек, который помогает выздоравливать их детям, и который должен гореть внутри каждой женщины всегда», — поделилась основатель фонда «Сила Веры» Вера Гогина.
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