Волонтеры организовали праздник весны для мам маленьких пациентов областного онкодиспансера

«Это был незабываемый день, наполненный радостью и позитивом. Мы, конечно, повторим его еще не раз, ведь нам всегда важно поддержать тот огонек в глазах мам и бабушек, который помогает выздоравливать их детям, и который должен гореть внутри каждой женщины всегда», — поделилась основатель фонда «Сила Веры» Вера Гогина.