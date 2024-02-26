Восемь новых заводов в сфере импортозамещения пищевой промышленности откроют в Подмосковье

В Подмосковье планируют открыть восемь новых заводов в сфере импортозамещения пищевой промышленности, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Так, например, в Раменском возведут завод по производству продуктов быстрого приготовления и консервов, уточнили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кроме того, в текущем году в Подмосковье модернизируют три уже работающих производства, в том числе по изготовлению безалкогольных газированных напитков в Можайске.

«Данные инвестпроекты направлены на снижение зависимости от иностранных производителей и повышение конкурентоспособности отечественной продукции», — сказала министр.

Инвестиции в данные проекты импортозамещения составят 15,5 миллиарда рублей. В Подмосковье будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области создают пять индустриальных парков нового формата.