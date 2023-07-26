Восемьдесят тысяч предпринимателей пользуются электронным магазином закупок в Подмосковье

Уже восемьдесят тысяч предпринимателей используют Электронный магазин Подмосковья для размещения собственных предложений о продаже товаров или об оказании услуг. Об этом сообщила пресс-служба областного Комитета по конкурентной политике.

Электронный магазин работает в регионе уже пять лет. За это время там было размещено свыше девятисот тысяч закупок, объем которых превысил сто миллиардов рублей, указали в ведомстве. Там добавили, что только за первые шесть месяцев текущего года заключено пятьдесят пять тысяч договоров.

В Электронном магазине можно размещать закупки на сумму до шестисот тысяч рублей. В отдельных случаях цена договора может достигать до двух миллионов рублей. Бесплатная площадка обеспечивает бизнесменов гарантированным рынком сбыта, а заказчики имеют возможность выбрать самое подходящее предложение.

Для работы в Электронном магазине нужно зарегистрироваться и получить электронную подпись. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.

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