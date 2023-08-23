Восемнадцать тысяч тонн камчатского краба отправили из аэропорта Шереметьево в Китай

Транзитом через Подмосковье первую партию мурманских крабов отправили в Китай. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что обеспечить отгрузку деликатеса в наилучшем качестве позволила уникальная логистическая цепочка, в которой задействована подмосковная площадка. В Химках организован центр передержки, в котором крабы ожидают авиарейса в Китай.

Сейчас суда ГК «Антей» ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Регулярно живого краба доставляют в специальную передержку в Мурманске, а оттуда автомобильными контейнерами отправляют в крабовую «гостиницу» в Подмосковье, откуда продукция отправляется в Китай. Благодаря чему живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.