Востоковед Маслов назвал причины сложности выхода России на китайский рынок
Востоковед Маслов: наибольшая проблема разворота России на Восток — незнание КНР
Фото: [Медиасток.рф]
По словам востоковеда Алексея Маслова, наибольшей проблемой разворота России на Восток является вовсе не вопрос политики, а вопрос полного незнания КНР. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что этот разворот базируется на массе тонкостей, это не так уж сложно, однако необходимо потратить несколько лет, чтобы изучить и войти туда. Тем не менее в России весь бизнес, вся психология были нацелены в иную сторону.
По мнению политолога, разворот на Восток в сознании является весьма болезненной историей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье сотрудничает с Китаем уже 15 лет.