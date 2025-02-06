Востоковед Маслов назвал причины сложности выхода России на китайский рынок

По словам востоковеда Алексея Маслова, наибольшей проблемой разворота России на Восток является вовсе не вопрос политики, а вопрос полного незнания КНР. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что этот разворот базируется на массе тонкостей, это не так уж сложно, однако необходимо потратить несколько лет, чтобы изучить и войти туда. Тем не менее в России весь бизнес, вся психология были нацелены в иную сторону.

По мнению политолога, разворот на Восток в сознании является весьма болезненной историей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье сотрудничает с Китаем уже 15 лет.