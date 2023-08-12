Вот и настал этот день: доллар стоит более 100 рублей

Российская валюта на Межбанке в ночь на субботу, 12 августа, пробила психологическую отметку в 100 единиц за американский доллар.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость доллара на Мосбирже превысила 100 рублей за одного американца.

Ранее экономист Беляев рассказал, как заработать деньги, несмотря на курс доллара. А также объяснил причины резкого пике российской валюты в последние недели.

Российский валютный рынок полностью зависим от решений Центробанка РФ. Соответствующее заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин, назвав способ укрепить отечественную валюту.