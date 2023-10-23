«Возможно укрепление до 90 рублей за доллар»: рубль может скоро вырасти

Курс доллара опустился ниже 95 рублей впервые с 13 сентября согласно данным Московской биржи. Снижение курса валюты связывают с указом президента о реализации валютной выручки некоторыми российскими экспортерами.

Кандидат экономических наук и доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков рассмотрел ситуацию и предположил, может ли валюта опуститься на более низкие значения.

«В последнее время наблюдается укрепление российского рубля к иностранным валютам. За две недели рубль по отношению к доллару США укрепился с более чем 101 до менее чем 95 рублей», — отметил Марков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, укрепление рубля произошло из-за возросшего предложения иностранной валюты на рынке.

«Причин укрепления несколько. Во-первых, введение обязательной продажи экспортерами части валютной выручки. Во-вторых, 30 октября — крайний срок по уплате налогов, что вынуждает многие компании продавать валюту, чтобы получить рубли для платежей в бюджет», — пояснил собеседник.

Марков также предположил, что доллар может опуститься ниже 95 рублей.

«Учитывая, что в течение ближайшей недели оба названных фактора все еще будут действовать, в этот период возможно укрепление российской валюты до 90 рублей за доллар», — оценил экономист.

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