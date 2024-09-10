Впервые с декабря 2021 года цена на нефть Brent упала ниже $70

Стоимость ноябрьских контрактов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,95% — до $69,72 за баррель, согласно данным торгов на 17:15 мск. Это первый случай с 20 декабря 2021 года, когда Brent торгуется ниже $70, сообщил Reuters.

На предыдущей неделе котировки на нефть упали примерно на 10%. Спад цен продолжился и на этой неделе из-за признаков ослабления мирового спроса и опасений избыточного предложения.

По словам портфельного управляющего УК «Первая» Максима Федосова, на цены влияет недавно опубликованная макроэкономическая статистика в сфере обрабатывающей промышленности, указывающая на замедление двух крупнейших мировых экономик — США и Китая.

Так, индекс производственной активности (PMI) в США составил 47,2 пункта, а в Китае — 49,1 пункта. Значение PMI ниже 50 сигнализирует о сокращении в производственном секторе.

Ранее сообщалось, что Подмосковье нарастило экспорт сельхозпродукции в Саудовскую Аравию.