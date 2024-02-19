«Вредные» полки: стало известно, какие продукты подорожают в России с начала марта
Экономист Проданова прогнозирует рост цен на сигареты весной
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В России с марта будут расти цены на несезонные овощи и некоторые непродовольственные товары. Об этом рассказала экономист РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
Эксперт уточнила, что основной причиной роста цен является инфляция, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, в марте составит 8,1%.
«Но кроме «всеобщего» роста цен будет отмечаться ряд подорожаний, связанный с сезонностью товаров. Уж так заведено, что в сегменте столовых овощей март открывает высокий период. Весной традиционно дорожает сельскохозяйственная продукция: картофель, лук, белокочанная капуста, огурцы, помидоры и тому подобное», — пояснила эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Рост цен будет наблюдаться и на «вредных» полках. Введение с 1 марта новых правил маркировки табачной и никотинсодержащей продукции незамедлительно скажется на росте стоимостей сигарет, добавила эксперт.
«Если говорить о непродовольственном сегменте, то о серьезном подорожании с 1 марта 2024 года заявили и производители мебели. В большей степени это коснется корпусной мебели, цены на которую подскочат на 10-15%», — добавила собеседница.
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