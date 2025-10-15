Время покупать: в Москве дорожает элитное жилье, эксперты призывают к действиям

Аналитики компаний «Аеон Девелопмент» и NF GROUP спрогнозировали дальнейший рост стоимости элитного жилья в Москве и рекомендуют россиянам не откладывать приобретение недвижимости в столице. Данные предоставлены «Ленте.ру».

Эксперты рассчитали «индекс миллиона» — показатель, отражающий количество квадратных метров элитного жилья в новостройках Москвы, которое можно приобрести за 100 миллионов рублей. Согласно их анализу, в первом полугодии 2025 года индекс снизился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 46 кв. м.

Подобная динамика обусловлена увеличением средней цены за квадратный метр, вызванным выходом на рынок более дорогих проектов и увеличением доли предложений класса «делюкс».

В июне текущего года цена квадратного метра достигла 2,2 млн руб., что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на элитное жилье также вырос в первом полугодии на шесть процентов по сравнению с 2024 годом.

«Индекс миллиона» варьируется в зависимости от района города. Самые низкие значения зафиксированы в кластерах Остоженка — Пречистенка и Патриаршие пруды, где средняя цена квадратного метра составляет 4 млн руб., а «индекс миллиона» — 25 и 26 кв. м соответственно. Далее следует Тверской район с ценой за квадрат 3,2 млн руб. и индексом 30 квадратных метров. Наиболее высокие показатели отмечены в районах Донской (до 1 млн руб., 98 кв. м), Даниловский (до 1 млн руб., 95 кв. м) и Раменки (1,4 млн руб., 71 квадрат).

«Цены на рынке будут расти, и сейчас самое время покупать недвижимость, так как индекс миллиона продолжит отрицательную коррекцию», — заключила заместитель генерального директора «Аеон Девелопмент» Марина Мальцева. Аналитики также прогнозируют сокращение объема предложений на рынке элитного жилья.

