Шанс купить есть: эксперты рассказали, где в Москве продаются самые дешевые квартиры

Вопрос недвижимости в Москве стоит достаточно остро в последнее время. Покупка собственного жилья в столице кажется практически невозможной. Однако варианты в действительности существуют: самой дешевой двухкомнатной квартирой в Москве можно обзавестись в домах 1981-1999 годов постройки, стоимость за 1 кв. м составит 312 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», где в столице самая дешевая недвижимость.

Согласно исследованию, в Москве 39% квартир располагаются в домах, построенных не более десяти лет назад. Еще около трети объектов на вторичном рынке составляют квартиры в домах, возведенных после 1954 года.

Возраст и качество жилья напрямую влияют на стоимость квадратного метра. Так, в Москве цена «квадрата» в двухкомнатных квартирах домов, построенных в период с 1955 по 1980 годы составляет 330 тыс. рублей. В домах 2000-2015 годов постройки этот показатель равен 392 тыс. рублей, 1945-1954 годов — 461 тыс. рублей, в построенных менее десяти лет назад домах — 491 тыс. рублей, а в постройках 1930-1940 годов — 527 тыс. рублей.

В целом, в Москве квадратный метр в новых домах на вторичном рынке стоит на 68% дороже, чем в зданиях 1981-1999 годов постройки (510 тыс. рублей против 303 тыс. рублей). Кроме того, за последнее десятилетие средняя площадь квартир на рынке остается стабильной: однокомнатные — около 41 кв. м, двухкомнатные — 63 кв. м, трехкомнатные — 91 кв. м.

«Квартиры в домах младше десяти лет чаще всего выигрывают по ключевым параметрам качества жизни. В таких зданиях учтены современные стандарты энергоэффективности, что означает более низкие расходы на содержание и более комфортный микроклимат. Новые планировочные решения позволяют рационально использовать пространство: в таких домах чаще встречаются кухни-гостиные, дополнительные места для хранения, вторые санузлы, есть подземные паркинги и кладовые. Немаловажно, что технические системы и коммуникации находятся в начале жизненного цикла, поэтому первые годы не потребуется значительных вложений в ремонт», — заключил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

