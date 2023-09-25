«Все, что могут достать»: в октябре подорожают техника и одежда

Осень — традиционное время удорожания некоторых товаров. После летнего сезона растут в цене фрукты и овощи. Однако в наступающих октябре-ноябре возможно краткосрочное снижение цен на эти позиции.

Как рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, причина этого — хороший урожай в этом году.

«Возможно снижение розничных цен, как это уже происходит с томатами или картофелем, например. Но вот с оптовыми базами и овощехранилищами у нас все не так хорошо, поэтому удешевление не может быть продолжительным», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рост цен в указанный период отметится в непродовольственном сегменте рынка.

«Подорожает бытовая техника, качественная одежда и обувь. Здесь мы сможем увидеть продолжение процесса обеднения ассортимента, а цены на все, что продавцы могут достать и предложить, будут расти», — уточнил Чеглов.

Ранее были названы товары, которые подорожают в октябре.