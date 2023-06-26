Все вернулось на круги своя: выяснилось, какая участь ждет доллар и евро
Экономист Марков рассказал, каких колебаний валютных курсов можно ждать
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После резких валютных скачков на фоне последних событий в России, курсы евро и доллара постепенно приходят в норму. Об этом рассказал доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.
Биржевой валютный рынок не пострадал, подчеркнул эксперт.
«Курсы наличных доллара и евро на фоне последних событий немного «скакали», но теперь ситуация на рынке практически везде вернулась на прежние уровни», — констатировал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
При этом сегодня рынок открылся даже с некоторым падением относительно показателей пятницы.
«В ближайшее время, при отсутствии серьезных политических или экономических потрясений, валютные курсы будут колебаться в установившемся диапазоне, и зависеть будут исключительно от соотношения спроса и предложения на рынке», — считает доцент.
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