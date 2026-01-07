ВШЭ займется анализом социально-экономического положения пенсионеров

Согласно документу, отчет планируется выпускать один раз в два года — в 2026, 2028 и 2030 годах. Для его подготовки предполагается проведение комплексного анализа ключевых показателей, характеризующих уровень жизни пожилых россиян. На основе полученных данных должны быть сформулированы предложения, направленные на дальнейшее устойчивое улучшение их социально-экономического положения.

Ответственным исполнителем назначена Высшая школа экономики. Университету поручено готовить информационно-аналитический отчет и направлять итоговый доклад в Министерство труда и социальной защиты РФ.

По данным Социального фонда России, на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров. При этом более 7,45 млн человек, что превышает 18% от общего числа, продолжали трудовую деятельность.

Для назначения страховой пенсии по старости гражданин должен достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Тем, у кого необходимый стаж отсутствует или недостаточен, назначается социальная пенсия по старости. Ее размер ниже страховой, а право на получение возникает на пять лет позже установленного пенсионного возраста.

