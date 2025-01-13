ВТБ списал 5,05 млрд руб. со счетов своей бывшей британской «дочки» в РФ

В октябре 2024 года российский банк ВТБ произвел списание £40 млн (5,05 млрд руб.) со счета своей бывшей дочерней компании в Великобритании — VTB Capital, согласно отчету консалтинговой фирмы Teneo Financial Advisory Ltd, действующей как внешний управляющий для инвестиционного банка в Великобритании, сообщил РБК.

Средства были односторонне выведены с депозитарного счета VTB Capital в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД).

Пресс-служба ВТБ прояснила, что на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29 июля 2024 года было инициировано исполнительное производство в отношении VTB Capital Plc, в ходе которого средства были списаны со счета должника в НРД для погашения задолженности перед банком ВТБ.

Начиная с 24 февраля 2022 года, когда Россия развернула свою специальную военную операцию на Украине, ВТБ, вместе с дочерними структурами, оказался под санкциями Великобритании и США, что практически парализовало деятельность VTB Capital — британской «дочки», которая в основном занималась инвестиционным банкингом и торговлей на фондовом рынке.

Ранее сообщалось, что ВТБ выделил четыре «новогодние» схемы мошенников. Незаконные лица применяют ситуативный фишинг и разрабатывают поддельные приложения, предлагая привлекательные предложения.