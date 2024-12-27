ВТБ выделил четыре «новогодние» схемы мошенников

В преддверии новогодних праздников банк ВТБ отмечает увеличение активности мошенников. Незаконные лица применяют ситуативный фишинг и разрабатывают поддельные приложения, предлагая привлекательные предложения. Также банк выделил четыре наиболее распространенные «праздничные» схемы, сообщил ТАСС.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса и старший вице-президент ВТБ, рассказал о популярной схеме — фальшивых уведомлениях о выплатах. Под предлогом новогодних бонусов или социальных выплат злоумышленники предлагают пользователям загрузить «официальное приложение». После установки у мошенников есть доступ к данным телефона.

Вторая схема связана с поддельными распродажами и скидками. Мошенники создают имитированные сайты и приложения, предлагая заманчивые акции от различных компаний. После перехода на такие ресурсы пользователи устанавливают опасное программное обеспечение, собирающее информацию о картах и учетных записях.

Третья схема основывается на отправке поздравительных ссылок. Мошенники рассылают «новогодние открытки» или «видео» через мессенджеры, и переход по ним может активировать шпионское ПО, получающее доступ к данным устройства.

Еще один вид мошенничества заключается в новогодних приложениях с вредоносными программами. Пользователям предлагается загрузить «праздничные фоны» или «новогодние списки дел», которые открывают доступ к камере, микрофону, банковским сервисам и личным данным.

Для защиты от мошенничества эксперты банка рекомендуют устанавливать приложения исключительно из официальных источников и избегать переходов по подозрительным ссылкам из СМС и мессенджеров.

Ранее сообщалось, что ВТБ выкупил весь пакет акций «Почта банка» и стал его единоличным владельцем.