ВТБ спрогнозировал «кредитный ренессанс» не ранее второго полугодия 2026-го

«Кредитный ренессанс», вероятно, начнется не раньше второй половины 2026 года, если Банк России начнет постепенно снижать ключевую ставку в конце 2025-го. Такое мнение высказал Георгий Горшков, зампред правления ВТБ, передает РБК.

В ВТБ подчеркивают, что новый этап развития рынка будет отличаться от предшествующих лет усиленным контролем за финансовой нагрузкой заемщиков и более строгими требованиями к первоначальному взносу.

По мнению Горшкова, незначительный первоначальный взнос станет редкостью. В сфере автокредитования ожидается снижение сумм одобрения, что вынудит покупателей вкладывать больше личных средств.

Даже в случае смягчения денежно-кредитной политики, возвращение к рекордно низким ставкам начала 2020-х и легкодоступному кредитованию для широкого круга граждан в ближайшем будущем маловероятно.

Рынок нуждается во времени для восстановления, и, принимая во внимание продолжительный период высоких ставок, банки будут более осторожно подходить к выдаче долгосрочных кредитов по низким ставкам.

В ВТБ прогнозируют более значительное, чем ожидалось, сокращение рынка розничного кредитования в текущем году. Текущий прогноз банка предполагает уменьшение рынка примерно на 30% до 8,8 трлн руб. (в январе прогнозировалось 9,1 трлн руб.).

Основную часть выдачи составят ипотечные кредиты, объем которых ВТБ оценивает примерно в 3,8 трлн руб. вместо ранее предполагаемых 3,3 трлн руб. Снижение продаж ипотеки по сравнению с прошлым годом достигнет около 20%.

Ранее сообщалось, что российские банки изменили подход к клиентам с кредитными картами.