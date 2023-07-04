Вторая очередь строительства складских помещений стартует в Красногорске

Новый складской комплекс площадью более двадцати семи тысяч квадратных метров построят на территории парка «СмартПарк. Новая Рига» в Красногорске, передает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Застройщик ООО «К Плюс» уже получил от ведомства соответствующее разрешение на строительство. Общий размер инвестиций в данный проект превысит полтора миллиарда рублей. Отмечается, что будущий объект спроектирован в соответствии с критериями, предъявляемыми к высококачественным складам класса А+. Здесь также можно будет организовать производственную деятельность.

Завершить строительство планируется уже в следующем году. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете 300 рабочих мест.

Накануне глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что малый бизнес обеспечивает почти четверть дохода регионального бюджета.